Л/атлетика. Зимний ЧМ. Касьянов лидирует после двух видов

Прыжки в длину вывели украинца Алексея Касьянова в лидеры соревнований многоборцев. Этот вид стал вторым для них на чемпионате мира в закрытом помещении в Катаре. Прыгнув на 7,58 м в первой попытке, во второй Касьянов сделал заступ. В завершающей третьей Алексей сумел добавить к своему результату еще 20 сантиметров. Лидеры после первого вида американцы Брайян Клэй и Трей Харди выглядели поскромнее — 7,27 и 7,28 метров соответственно. Бронзовый призер летнего чемпионата мира-2009 Александр Погорелов преждевременно завершил соревнования. Россиянин не вышел в сектор для прыжков в длину. В вечерней сессии многоборцев ожидают толкание ядра и прыжки в высоту. Девушки своими результатами порадовали гораздо меньше. Хотя претендовать на выход в финал им было сложно изначально. В тройном прыжке у женщин квалификационный норматив равнялся 14,20 метрам. Украинка Лилия Кулик была далека от этого результата и осталась за пределами финала. Прыгнув на 13,30 м, она заняла 17-ю позицию. Лидер квалификации, кубинка Ярхелис Савинье, уже в первой попытке улетела на 14,59 м. Для попадания в финал прыгуньи в высоту ограничились результатом 1,92 м. Для украинки Елены Демидовой чемпионат закончился на высоте 1,85 м (15-я позиция). В утренней сессии завершить квалификацию осталось лишь прыгунам с шестом. Украину в этом секторе представляет Максим Мазурик. 12-14 марта Многоборье. Мужчины. Положение после двух видов 1. Алексей Касьянов (УКРАИНА) — 1912 очков 2. Брайян Клэй (США) — 1881 3. Трей Харди (США) - 1836 4. Роман Шебрле (Чехия) — 1745 5. Алексей Дроздов (Россия) - 1737 6. Андрей Кравченко (Беларусь) - 1711 7. Леонель Суарес (Куба) — 1672