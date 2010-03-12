Титул лучшего футболиста Африки получил форвард «Челси»

Форвард лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба признан лучшим футболистом Африки 2009 года на церемонии, которая была организована в Гане африканской футбольной конфедерацией. Дрогба, которому в четверг исполнилось 32 года, уже удостаивался этой награды в 2006 году. В этом году он боролся за титул лучшего африканского футболиста с партнером по «Челси» Майклом Эссьеном и камерунским форвардом Самюэлем Это'о, который выступает за миланский «Интер». Ни один из трех претендентов на торжественную церемонию не явился. В прошлом году Дидье Дрогба помог сборной Кот-д'Ивуара завоевать путевку на ЧМ-2010 и забил мяч в финальном матче Кубка Англии. В текущем сезоне Дрогба отметился в «Челси» уже 25-ю голами. Несмотря на не самый юный для нападающего возраст, он говорит, что совершенно не потерял интерес к футболу и испытывает голод по этой игре и по победам. Командой года на этот раз была названа сборная Алжира, которая достаточно неожиданно пробилась на чемпионат мира, одолев Египет.