Кревсун: Это выступление на чемпионате мира — шок для меня

Украинская бегунья на 800 метров Юлия Кревсун неудачно выступила на чемпионате мира в закрытых помещениях и не сумела пробиться в финал. После забега она прокомментировала свой результат в интервью пресс-аташе Федерации легкой атлетики Украины Людмиле Якушевой. «Я старалась сделать на финише все возможное, но ничего не получилось. О тактическом просчете даже не может идти речь. Я все делала правильно: держалась в группе, контролировала соперниц, но когда нужно было финишировать, почувствовала, что сил совсем нет. Я так еще и не поняла, что случилось. Для меня это — шок, - говорит Юлия. - Конечно, болезнь не прошла бесследно. За девять дней до чемпионата мира я серьезно простыла. Три дня в кровати, пять дней без тренировок, температура под 39 и плюс серьезный курс антибиотиков. Конечно, надеялась, что успею возобновиться до соревнований, но, вероятно, организм не проведешь». Uaf.org.ua