Берлускони не смог выдержать кошмар до конца

Премьер-министр Италии и владелец «Милана» Сильвио Берлускони не нашёл в себе сил для того, чтобы досмотреть до конца матч его команды с английским «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на испанское издание AS. Берлускони смотрел игру в Риме, с группой депутатов. Когда Руни забил второй гол в ворота россонери, Берлускони заявил депутатам, что больше не в силах выносить это зрелище. Он покинул комнату и скрылся в неизвестном направлении. И даже вице-президент «Милана» и его ближайший соратник Адриано Галлиани не мог после матча выйти с ним на связь. «Я неоднократно звонил ему, но так и не смог с ним пообщаться», - заявил Галлиани.