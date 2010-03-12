Атлас: Нам все равно, когда состоится бой Поветкина с Кличко

Тренер обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Александра Поветкина Тедди Атлас заявил, что им всё равно, когда состоится бой с чемпионом мира IBF/WBO/IBO Владимиром Кличко. «Мне очень нравится сотрудничать с Поветкиным, совместная работа доставляет истинное удовольствие. Наш сбор продолжался шесть недель. Он стал уже третьим по счёту, который мы провели вместе. В настоящее время мы не концентрируемся на бое с Кличко, а думаем о победе в субботу над Хавьером Морой. У Александра есть всё, чтобы добиться успеха в этом бою. С каждым днём он становится сильнее, и я верю, что Поветкин победит и сделает это красиво. Нам всё равно, когда состоится бой против Кличко. Сначала нужно убрать с дороги Мору», — цитирует Атласа корреспондент Sportbox.ru Александр Павлов.