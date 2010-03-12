НХЛ. Результаты матчей

Прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Торонто – Тампа-Бэй – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) 0:1 – 19 Стэмкос (Фостер, Лекавалье) 1:1 – 30 Сталберг (Капути, Шенн) 2:1 – 37 Сталберг (Капути, Грабовский) 2:2 – 37 Фостер (Стэмкос, Сен-Луи) 3:2 – 44 Бозак (Кессел, Кулемин) 3:3 – 45 Дауни (Лундин, Сен-Луи) 4:3 – 64 Кессел (Бозак) Айлендерс – Сент-Луис – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) 1:0 – 20 Моулсон (Штрайт, Комо) 1:1 – 27 Берглунд (Макдоналд, Стеен) Филадельфия – Бостон – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) 0:1 – 14 Уилер (Крейчи) 1:1 – 21 Картер (Хартнелл) 1:2 – 25 Рекки (Бержерон, Зайденберг) 1:3 – 31 Бержерон (Штурм, Ханвик) 1:4 – 32 Крейчи (Райдер, Уилер) 1:5 – 53 Штурм (Бержерон, Зайденберг) Каролина – Питтсбург – 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) 0:1 – 2 Джордан Стаал (Дюпуи, Итон) 0:2 – 6 Герин (Малкин, Кросби) 1:2 – 8 Уитни (Питкянен, Потье) 2:2 – 10 Бойчак 3:2 – 23 Э.Стаал (Коул) 3:3 – 26 Кук (Дюпуи, Голигоски) 4:3 – 61 Потье (Уитни, Э.Стаал) Коламбус – Атланта – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 1:0 – 7 Амбергер (Хуселиус, Тютин) 2:0 – 36 Хуселиус (Рассел, Дорсетт) 2:1 – 58 Одуя (Козлов) Монреаль – Эдмонтон – 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 0:0) 1:0 – 2 Плеканец (А.Костицын, Марков) 1:1 – 3 Нильссон (Потални, Гилберт) 1:2 – 4 Сэм Ганье (Минард, Гилберт) 2:2 – 10 Джионта (Марков, Пулио) 3:2 – 36 Моэн (Мур, С.Костицын) 3:3 – 41 Кольяно (Пеннер, Бруле) 4:3 – 49 С.Костицын (Моэн, Гилл) 4:4 – 50 Хоркофф (Пизани, Комри) Детройт – Миннесота – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) 1:0 – 3 Франзен (Лебда, Хольмстрем) 2:0 – 10 Хольмстрем (Зеттерберг, Лидстрем) 3:0 – 11 Зеттерберг (Ивс, Дрэйпер) 3:1 – 20 Эббетт (Гавлат, Жидлицки) 4:1 – 33 Дрю Миллер (Филппула, Крунвалль) 5:1 – 55 Франзен (Зеттерберг) Колорадо – Флорида – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) 1:0 – 25 Штястны (Кларк, Крис Стюарт) 2:0 – 36 Штястны (Крис Стюарт, Мюллер) 3:0 – 57 Хендрикс Калгари – Оттава – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 1:0 – 6 Майерс (Гленкросс, Найстром) 2:0 – 50 Хиггинс (Уайт) Сан-Хосе – Нэшвилл – 8:5 (1:1, 1:3, 6:1) 0:1 – 10 Хернквист (Уэбер, Сутер) 1:1 – 15 Хитли (Джо Торнтон, Сетогучи) 1:2 – 25 Хернквист (Буйон, Салливан) 2:2 – 27 Джо Торнтон (Хитли, Марло) 2:3 – 32 Дюмон (Фрэнсон, Колин Уилсон) 2:4 – 36 Колин Уилсон (Фрэнсон, Эрат) 3:4 – 44 Хитли (Бойл, Павелски) 4:4 – 46 Мэлотра (Павелски, Хаскинс) 5:4 – 52 Павелски (Мэлотра) 5:5 – 54 Дюмон (Клин, Легуонд) 6:5 – 55 Павелски (Никол, Мэлотра) 7:5 – 58 Марло (Митчелл, Клоу) 8:5 – 60 Лич (Валлин, Никол)