Л/атлетика. Чемпионат мира для Мазурика закончился

Завершить на мажорной ноте утреннюю сессию в первый день чемпионата мира в закрытых помещениях в Дохе украинским легкоатлетам не удалось. В секторе для прыжков с шестом Максим Мазурик не сумел взлететь выше 5,45 м, чего для попадания в финал оказалось слишком мало. Он лишь 14-й. Помимо Максима неприятный сюрприз своим болельщикам преподнесли француз Рено Лавилленье и итальянец Джзуппе Джибилиско. На их выход в финал также надеялись, но и они завершили соревнования на высоте 5,45 м. Впрочем, большего ждали и еще от одного француза — Дамьеля Доссеви. Но результат 5,30 метров «подарил» ему последнее место.