Валуев: Пусть Кличко назовет меня трусом прямо в лицо!

В последние дни в различных СМИ появились сообщения о том, что чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Виталий Кличко назвал российского боксера Николая Валуева трусом. Кроме того, В.Кличко полностью возложил вину за срыв его боя с Н.Валуевым на россиянина и его промоутеров. В ответ на это Н.Валуев заявил, что удивлен подобными высказываниями украинского боксера. «Пусть Кличко скажет мне их прямо в лицо, и чтобы рядом не стояли сто человек, готовые нас разнять. Тогда он убедится в том, что для того, чтобы наш бой состоялся, потребуется меньше одной секунды. И никаких денег», - сказал Н.Валуев, которого цитирует «Спорт Экспресс». Россиянин также рассказал, что изначально В.Кличко предложил ему за бой 600 тысяч евро. «Это была абсолютно несерьезная сумма, но я понимал, что это просто начальные цифры для торга. Я доверил ведение переговоров с Виталием одному из своих промоутеров - Дону Кингу. Тот в ответ на предложение Кличко запросил 4 миллиона. Кличко предложил сначала два, а потом два с половиной миллиона. На последнюю сумму мы согласились, но при условии, что получим права на трансляцию по российскому и американскому телевидению. Абсолютно ничего запредельного в этом нет. Я россиянин, а что касается американского телевидения, то Виталий еще в самом начале сказал мне, что оно не заплатит за наш бой больше 100 тысяч долларов. Может быть, он сам не верит своим словам? Он ведь считал, что основные деньги придут от немецкого телевидения, а здесь на его интересы никто и не думал покушаться», - отметил он. Напомним, ранее стало известно, что В.Кличко ближайший поединок проведет против чемпиона Европы поляка Альберта Сосновски.