Основатель одной из команд Формулы-1 сломал ногу

Основатель команды «Хиспания» Адриан Кампос сломал ногу. В настоящее время 49-летний испанец передвигается с помощью костылей. «Глупо получилось. Дома я упал и сломал ногу. Теперь в течение двух недель нужно носить гипс», – цитирует Кампоса Motorsport. А вот экс-пилот «Формулы-1» Алекс Вурц считает, что команде «Хиспания», которая в списке участников от ФИА числится как HRT, следует вернуться к старому названию – «Кампос». «На английском языке аббревиатура HRT означает «заместительная гормональная терапия», – пошутил австриец. Sports.ru