В Китае организовали «зону» для борьбы с коррупцией в футболе

В Китае организован специальный исправительный лагерь для борьбы с коррупцией в рядах футбольных чиновников и спортсменов, сообщают в пятницу местные СМИ. В прошлом году в Китае началась кампания по разоблачению коррумпированности местного футбола. К разочарованиям любителей этого вида спорта оказалось, что китайские футболисты плохо играли не из-за отсутствия техники у игроков или неумения тренеров выстроить тактику матча, а только из-за коррумпированности этого вида спорта. Причастными к организации «нечистых игр» оказались руководители Китайской футбольной ассоциации (CFA), игроки, судьи и владельцы клубов. Только за минувшие месяцы по делу о коррупции в национальном футболе были арестованы более 20 человек, в том числе бывший глава CFA. «Антикоррупционный исправительно-образовательный лагерь», место проведения которого не разглашается, на пять дней стал площадкой для обучения более 200 представителей китайского футбола. Во время пребывания в лагере футбольным рефери будут читать лекции о «честном футболе» и напоминать основы профессиональной этики. По окончании лагерной смены всем им предстоит сдать экзамен и продемонстрировать степень усвоения пройденного материала. «Переподготовка судей - важная часть нынешней антикоррупционной кампании», - отмечает новый глава CFA Вэй Ди, передает «РИА«Новости».