Кака извинился перед наставником «Реала»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Кака принес извинения главному тренеру команды Мануэлю Пельегрини. Кака извинился перед наставником за высказывания, которые допустил агент футболиста после вылета «Реала» из Лиги чемпионов УЕФА, передает «Лента.ru». «Реал» выбыл из Лиги чемпионов после ничьей со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала с французским «Лионом». «Лион», победивший в первой встрече со счетом 1:0, вышел в 1/4 финала. По ходу ответной игры Пельегрини заменил Кака. За 13 минут до конца матча бразилец покинул поле, а вместо него вышел Рауль. После матча агент футболиста Диого Котчо в микроблоге на Twitter назвал тренера «Реала» трусом и обвинил его в некомпетентности. Впоследствии Котчо заявил, что больше он никогда не будет писать в своем микроблоге о футболе, а сосредоточится на размещении кулинарных рецептов.