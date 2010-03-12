Родионенко: Гимнастки тайком от тренеров принимают средства для похудения

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко рассказал, как при чрезмерном употреблении фуросемида можно нанести вред здоровью. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) дисквалифицировала на один год Кристину Горюнову за употребление этого препарата. «В таких случаях фактически происходит разложение костной ткани. Ведь когда человек искусственно худеет, из организма выводятся многие полезные микроэлементы. А для гимнасток это особенно опасно. Вот только они тайком от тренеров все-таки принимают средства для похудания, не зная, что в них могут оказаться и запрещенные препараты», – приводит слова Родионенко «Известия».