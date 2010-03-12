Л/атлетика. ЧМ. Россиянка перепутала линию финиша

Российская легкоатлетка Мария Савинова перепутала линию финиша во время забега на 800 метров на чемпионате мира в закрытых помещениях, стартовавшем 12 марта в катарской Дохе. Россиянка бросила бежать раньше времени, но вовремя заметила свою ошибку и сумела удачно завершить забег, сообщает агентство «Весь спорт». Савинова не смогла объяснить свою ошибку: «Может быть, из-за освещения меня переклинило, не знаю! Показалось, что линия на пару метров ближе, чем на самом деле». В квалификационном забеге Савинова заняла второе место и вышла в финал, который состоится 14 марта. В решающем забеге побежит также россиянка Евгения Зинурова. Савинова добавила, что она в любом случае квалифицировалась бы в финал по времени. Однако, по словам спортсменки отобраться в решающий забег напрямую со второго места намного приятнее.