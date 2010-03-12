Колесников: Евро-2012 во Львове будет. Я же не Васюник, чтобы шутить.

Новый вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников во вторник, 16 марта, приедет с визитом во Львов, чтобы изучить ситуацию с подготовкой города к чемпионату Европы по футболу. «Цель визита одна: мы срочно должны вмешаться в ситуацию, чтобы Львов сохранил за собой право принимать чемпионат Европы по футболу», - сообщил Колесников, передает «Корреспондент». По его словам, на сегодняшний день во Львове два объекта находятся в зоне риска по срокам - это аэропорт и стадион. Колесников намерен посетить Львов вместе с новыми министрами: министром семьи, молодежи и спорта Равилем Сафиуллиным и министром транспорта и связи Константином Ефименко. Вице-премьер намерен встретиться с подрядчиками по строительству стадиона и аэропорта, мэром города для объективного изучения положения дел. Колесников заверил, что шанс не потерять Евро-2012 Львов еще имеет. «Думаю, что учитывая современные технологии, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы все объекты были построены в сроки. А сами львовяне хотят Евро. Значит, будет Евро. Я же не Васюник, чтобы шутить», - заявил Колесников.