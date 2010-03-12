Формула-1. «Рено» просит о модернизации мотора

Команда «Рено» обратилась в FIA с запросом о возможности доработать мотор, уступающий в мощности двигателям конкурентов, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Autosport. По информации издания, «Рено» представило в FIA письменный список изменений, который планируется внести в мотор RS27. Они затрагивают надёжность двигателя, а также позволяют сократить расходы на его производство, одновременно повысив мощность мотора. Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер со своей стороны отказался комментировать данную информацию. «Будет досадно, если вопрос о чемпионстве будет решаться за счёт двигателей, хотя их развитие должно быть заморожено. «Рено» необходимо найти решение, причем быстро», — отметил Хорнер.