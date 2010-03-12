Робиньо встал на защиту Кака

Футболист английского «Манчестер Сити» Робиньо, выступающий на правах аренды за бразильский «Сантос», высказался в защиту игрока мадридского «Реала» Кака после того, как испанский гранд остался за бортом Лиги чемпионов, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. Робиньо присоединился к критическим словам бывшего футболиста «Королевского клуба» Сисиньо, сказавшего, что в «Реале» всегда и во всем обвиняют легионеров. «То, что происходит сейчас в «Реале», на самом деле не является новостью. Когда команда проигрывает, то во всем обвиняют легионеров. Со мной происходило то же самое. Но я уверен, что Кака в «Реале» будет иметь большой успех. Он очень сильный футболист и сумеет преодолеть все проблемы», - заявил Робиньо.