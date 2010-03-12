Горные лыжи. Вонн выигрывает Кубок мира в третий раз подряд

Американская горнолыжница Линдси Вонн в третий раз подряд выиграла Кубок мира. В пятницу, 12 марта, она одержала победу в супергиганте на этапе Кубка планеты в немецком Гармиш-Партенкирхене, а главная преследовательница Вонн немка Мария Риш заняла четвертое место и потеряла шансы догнать американку, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Вонн завоевала Кубок мира сезона-2009/10 не только в общем зачете, но и в зачете скоростного спуска, супергиганта и комбинации. Победа в супергиганте в Гармиш-Партенкирхене стала для Вонн 33-й на этапах Кубка мира. По этому показателю она обошла своего соотечественника Боде Миллера, побеждавшего на этапах Кубка планеты 32 раза. Последней горнолыжницей, трижды подряд выигрывавшей Кубок мира, была австрийка Петра Кронбергер, побеждавшая в Кубке планеты в 1990-1992 году. Вонн является также двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске.