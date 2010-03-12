Поклонницы Плющенко 4 апреля «исправят несправедливость»

Серебряный призер Ванкувера в мужском одиночном катании Евгений Плющенко получит «народную» золотую медаль, торжественное вручение которой намечено на 4 апреля. Напомним, что весьма спорным решением судей на олимпийском турнире фигуристов Плющенко был удостоен лишь серебряной награды, несмотря на более сложную программу, чем у занявшего первое место американца Эвана Лайсачека. Поклонники и поклонницы петербургского фигуриста со всей страны решили «исправить эту несправедливость» и вручить кумиру заслуженную золотую медаль. Накануне в петербургской Академии им. Платонова состоялось заседание штаба акции «Народная медаль Евгения Плющенко». На повестке дня стоял вопрос утверждения макета золотой медали фигуриста, символизирующей признание народом России заслуг спортсмена и несогласие с решением судейского комитета Олимпиады. В ходе бурных дебатов по поводу эскиза награды для фигуриста было принято решение объединить два макета в один, а дату вручения медали назначить на 4 апреля 2010 года, сообщает «Санкт-Петербург.ру». На суд членов штаба было представлено порядка 10 эскизов, из которых было выбрано два. В течении нескольких дней эти работы будут объединены в один макет. На медаль будет нанесено схематичное изображение фигуриста, выполняющего четверной прыжок, а также надпись: «Победителю Евгению Плющенко за непревзойденное мастерство от российского народа». Слово «истинному» в самом начале фразы по просьбе некоторых членов совета было решено убрать, чтобы не напоминать о конфликтности ситуации с «неистинным» и "истинным" триумфатором Олимпийских игр. Медаль, по мнению членов штаба, не должна нести в себе идею конфликта. Золотая медаль Евгения Плющенко будет отлита из золота на производственных мощностях ОАО «Золото Якутии». Материал будет собран поклонницами и поклонниками спортсмена или приобретен на их средства. Вся работа будет произведена абсолютно бесплатно, заверили представители предприятия. Ожидается, что награда Плющенко будет весить, как и настоящая олимпийская, 516 грамм. При этом олимпийская медаль состоит из 510 граммов серебра и лишь шести - гальванического золота, а в «народной» золота будет гораздо больше, возможно, она полностью будет состоять из этого металла. Ранее российский спортсмен заявил, что судейство на Олимпиаде-2010 было предвзятым, и намеревался отстаивать свою медаль. Однако в Олимпийском комитете России отказались поддержать Плющенко, так как судейскую ошибку оспорить нельзя.