Ф/катание. Домнина и Шабалин отказались участвовать в ЧМ

Бронзовые призеры Олимпиады-2010 в танцах на льду россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин опровергли информацию о своем участии в чемпионате мира по фигурному катанию в Турине, который пройдет с 22 по 28 марта. Их имена значатся в официальной заявке на сайте Международного союза конькобежцев, но в пресс-службе спортсменов сообщили, что Домнина и Шабалин в Турин не поедут. Они будут участвовать в шоу Ильи Авербуха «Ледовая Симфония», которое пройдет во многих городах России. Заменит фигуристов, скорее всего, Екатерина Рублева и Иван Шефер, не сумевших отобраться на Олимпийские игры-2010 в Ванкувере, сообщает Sports.ru со ссылкой на LiveSport.Ru.