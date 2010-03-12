Бокс. Молодежный чемпионат мира пройдет в Баку

Федерация бокса Азербайджана (ФБА) и Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) подписали контракт в связи с проведением в Баку молодежного чемпионата мира по боксу, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на trend.az. Соглашение подписали президент ФБА Кямаледдин Гейдаров и президент AIBA Чинг Куо Ву. По словам Чинг Куо Ву, состоявшееся в Баку соревнование на кубок президента продемонстрировало высокие организационные способности федерации бокса Азербайджана. «С учётом этого мы предоставили право организации молодёжного чемпионата мира 2010 года Баку. В Баку состоятся соревнования не только по версии AIBA, но и по версии WSB. Молодежный чемпионат мира будет иметь очень большое значение. Ведь соревнование носит лицензионный характер в связи с отбором на первые Олимпийские игры среди подростков», - сказал президент AIBA. По его словам, чемпионат мира станет самым крупным турниром среди молодёжи в истории бокса. Для участия в соревнованиях, которые состоятся 23 апреля - 1 мая, прошли регистрацию 659 боксёров из 106 стран. Полуфинальные и финальные встречи будут транслироваться в прямом эфире во всех странах-участницах. По итогам чемпионата определятся обладатели 44 лицензий на Олимпиаду в Сингапуре.