Боксера дисквалифицировали за употребление допинга

Южноафриканский профессиональный боксер Джаред Лаветт получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. 23-летний спортсмен попался на применении запрещенного препарата станозолола. Положительный результат дала допинг-проба, взятая у него 11 июля 2009 года после боя, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. 11 июля Лаветт проиграл своему соотечественнику Томасу Ойстейзену в десятираундовом поединке. Двое арбитров отдали победу Ойстейзену, а один - Лаветту. Это поражение стало для него первым на профессиональном ринге. Антидопинговая служба ЮАР разбирала дело Лаветта в феврале, а решение о его двухлетней дисквалификации было принято 11 марта. Боксер сможет возобновить карьеру в июле 2011 года. На профессиональном ринге Лаветт выступает в весовой категории до 79,4 килограмма. Всего за карьеру он провел семь боев, одержал шесть побед (все - нокаутом) и потерпел одно поражение.