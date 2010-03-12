Шахматы. На турнире в Ницце сыграют Иванчук и Пономарев

Ведущие гроссмейстеры мира примут участие в традиционном комбинированном (по быстрым шахматам и игре вслепую) турнире Amber 2010, который стартует 13 марта в Ницце, передает «РИА«Новости». В крупном соревновании с призовым фондом 216 тысяч евро выступят обладатель наивысшего шахматного рейтинга норвежец Магнус Карлсен (2813), занимающий третье место экс-Чемпион мира россиянин Владимир Крамник (2790), победитель турнира в Ницце двух последних лет армянин Левон Аронян (№5, 2782), россияне Александр Грищук (№7, 2756), Петр Свидлер (№8, 2750), израильтянин Борис Гельфанд (№9, 2750), украинцы Василий Иванчук (№11, 2748), Руслан Пономарев (№15, 2737), азербайджанец Вугар Гашимов (№12, 2740), выступающий под российским флагом экс-украинец Сергей Карякин (№20, 2725), кубинец Леньер Домингес (№27, 2713) и голландец Ян Смеетс (№87, 2651). Соперники в течение каждого тура будут играть между собой по две партии в быстрые шахматы, причем одну из них - вслепую (не глядя на доску). Шахматный турнир в Ницце завершится 25 марта.