Бокс. Дон Кинг подписал контракт с экс-чемпионом мира

Экс-чемпион мира в младшем среднем весе Хоаким Алсине (32-1-0, 19 KO) подписал контракт с известным американским промоутером Доном Кингом. Как сообщает BoxingScene, канадец Ивон Мишель останется одним из сопромоутеров Хоакима. После поражения от Даниэля Сантоса в 2008 году Алсине одержал уже две победы и надеется встретиться с победителем боя между Кори Спинксом и Корнелиусом Бандрейджем, промоутером которых также является Дон Кинг. Напомним, что 26 марта Спинкс и Бандрейдж встретятся в элиминаторе IBF.