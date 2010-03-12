Чемберс: Кличко – техничный, с ударной мощью. Но я тоже не лыком шит.

Интервью с будущим соперником Владимира Кличко публикует «Спорт.com.ua» со ссылкой на «СпортЭкспресс в Украине». 27-летний Эдди Чемберс немногословен. На интервью он пришел как великовозрастный школьник на экзамен: в строгом костюме и старательно отутюженной рубашке. При этом, что несвойственно большинству боксеров, на вопросы отвечал корректно и сдержанно, будто заранее продумал каждое слово. Рассказ о себе Чемберс начал с момента, когда в 12 лет вместе с отцом, бывшим боксером Эдди Чемберсом-старшим, стал просматривать фильмы о легендарных Рокки Марчиано, Мохаммеде Али, Джо Луисе... Тогда он, как признается, «по уши влюбился в бокс» и упросил отца научить его боксерским приемам. Тот, впрочем, пытался удержать его от профессиональной карьеры: «Я хочу, чтобы ты научился защищаться, мой мальчик, а не стремился стать великим боксером». - Моей мечте суждено было сбыться, и довольно скоро, - вспоминает Чемберс-младший. - Я начал заниматься боксом в тринадцать, а в четырнадцать убедил отца позволить мне поучаствовать в региональном юношеском турнире Golden Gloves («Золотые перчатки». - Прим. «СЭ»}. Позднее я выиграл еще два и даже считался фаворитом национального финального турнира. Но мне не удалось стать его победителем: я провалился, поскольку был слишком молод. Тогда мне казалось, что все очень легко. Теперь я так не думаю. - 20 марта на ринге дюссельдорфской Espirt-Arena вы предстанете перед 50 тысячами зрителей, большинство из которых наверняка окажутся на стороне вашего противника Владимира Кличко... - Мне еще не приходилось выступать при такой многочисленной аудитории, но я не из пугливых. Думаю, что способен преподнести сюрприз публике и выиграть этот бой. Мне кажется, Владимир должен сейчас волноваться сильнее чем я, ведь он находится под во сто крат большим давлением. От него все ожидают быстрой победы, возможно, нокаутом. В моих же планах, естественно, противоположный исход поединка. - Старший брат Владимира, Виталий, успел уже разрушить две американские надежды - Кевина Джонсона и Криса Арреолы. Не кажется ли вам, что вы следующий? - Времена меняются, и со временем даже сильнейшие уступают. Тем более если противостоит им соперник моего уровня. Ведь я на сегодняшний день - самый способный и талантливый из молодого поколения американских тяжеловесов. - Вам не раз приходилось встречаться с Владимиром на разных мероприятиях, организованных для прессы в Дюссельдорфе, при этом вы не разу не устраивали словесных баталий. Похоже, вы не любитель скандалов и громких заявлений? - Это действительно так. Если ты уверен в себе, тебе не нужно преувеличивать свои возможности или расхваливать бойцовские качества. Мои результаты на ринге говорят сами за себя. - Прошлым летом в Гамбурге вам удалось победить украинца Александра Дмитренко, который на три сантиметра выше Владимира Кличко. Как изменилась после этого ваша самооценка? - Это было еще одно доказательство моих возможностей, как и победа над Сэмьюэлом Питером. По крайней мере стало ясно, что я умею справляться с большими соперниками. Но, разумеется, я отдаю себе отчет, что Дмитренко - это далеко не Кличко. - Что все-таки произошло в январе 2008 года во время вашего поединка с Поветкиным? Вы доминировали в первых раундах, а потом вдруг резко ослабили темп и проиграли этот бой. Вам не хватило дыхания или, как потом говорили критики, концентрации в конце боя? - Я раньше боксировал как мальчишка, слишком сильно волновался и слишком радовался каждому удачному удару. За что и был наказан: поединки, которые казались мне слишком простыми, неожиданно заканчивались почти на равных. Сегодня я знаю, что нужно до конца придерживаться плана на бой и не позволять сопернику сломить тебя. Необходимо бороться за каждый раунд, а не ожидать легкой победы. - У вас боксерская семья: ваш отец Эдди Чемберс-старший - бывший боксер, занявшийся тренерской работой, а младший брат Стив Апшер Чемберс тоже выступает на ринге... - Два моих двоюродных брата - тоже боксеры. Когда мы все начинали в Питтсбурге, для меня это было настоящим испытанием, так много мне приходилось работать над собой, чтобы конкурировать с ними. Но я мечтаю, что однажды мы с братом Стивом станем такими же великими боксерами, как братья Кличко. - О столице американского бокса Филадельфии, где вы сейчас живете, существует много мифов - со времен Джо Фрейзера и фильмов о Рокки. Насколько там сильна конкуренция на сегодняшний день? - Она очень велика, поэтому каждому боксеру приходится полагаться лишь на свои силы. Мой отец всегда искал мне для спарринга самых трудных партнеров и говорил им: «Бейте моего сына пока не упадет!» В 15-16 лет я стоял против профессионалов, и таким образом вырабатывалась выдержка и выносливость плюс чувство, что можешь со всеми разобраться. Уже тогда в спортзале разгорались настоящие войны. Но я старался совершенствоваться с каждым спаррингом, и результат этого вы сможете также увидеть в бою с Кличко. Надеюсь, что после боя с Владимиром поклонники бокса будут смотреть на меня уже по-другому. - То есть вы не считаете будущего соперника непобедимым? - Непобедимых боксеров нет. Я много и упорно работал, чтобы получить возможность провести этот бой. Как сказал мой менеджер, мне абсолютно не везло в самых важных боях, но теперь у меня есть шанс реабилитироваться. - Вы бы наверняка хотели реабилитироваться и за поражение от Поветкина? - Я бы хотел побить всех, кто меня когда-либо побеждал. Но сейчас не хочу забегать так далеко вперед: было бы глупо перед боем номер один думать о других соперниках. Сейчас мои мысли только о поединке с Владимиром, и я бы очень хотел, чтобы это был мой бой! - Где вы проходили подготовку к этому поединку? - В тренировочном лагере в горах Поконо штата Пенсильвания. - Это там, где был тренировочный лагерь Мохаммеда Али, а затем и Леннокса Льюиса? - И Владимира тоже. Я у него там бывал однажды в роли спарринг-партнера - в 2006-м. Не правда ли фантастический поворот событий? - Как реагирует американская пресса на вашу попытку завоевать титул чемпиона мира? - Не намного оптимистичнее, чем было раньше. Я бы даже сказал, скептически. Просто братья Кличко доминируют в тяжелом весе, и тут вдруг появляется тип 185 сантиметров роста и весом 95 кило, который претендует на чемпионский пояс. Ну как им реагировать? Радоваться, что этот тип побьет кого-то из Кличко? Слабо верится. Так что все в порядке, если обо мне так пишут. Для меня важнее выиграть этот бой, а не прислушиваться к тому, что обо мне говорят и пишут. Уверен: если я выиграю этот бой, ситуация в нашей прессе изменится к лучшему. Разумеется, главная моя цель -привезти чемпионский пояс в США. - А как вы вообще представляете себе бой с Кличко и каковы ваши прогнозы? - Кличко - очень техничный боксер с огромной ударной мощью. Но и быстрый Эдди тоже не лыком шит. По сути дела, этот бой будет противостоянием стилей. Владимир и я - настоящие бойцы, но только я немного ниже чем он. Если у меня получится заставить Кличко бить по воздуху, а затем наносить ему точные и молниеносные удары, этот бой пройдет под мою диктовку. Но если его джебы станут попадать в цель, это будет очередное успешное шоу для Владимира. Конечно же, я приложу все силы, чтобы не доставить ему такое удовольствие.