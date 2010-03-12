Сегодня ночью в Ванкувере откроются Х Паралимпийские игры

В ночь на субботу в Ванкувере откроются Х Паралимпийские игры. Торжественная церемония на арене BC Place начнется в 18.00 по местному времени (04.00 – по киевскому). Ключевым элементом церемонии станет процедура зажжения Паралимпийского огня. Поскольку устоявшихся многолетних традиций этой церемонии не существует, организаторы разработали ритуал с канадским колоритом: 10 дней назад огонь у здания канадского парламента зажгли представители индейских племен алгонкинов, и на каждой остановке на пути к Ванкуверу огонь зажигался вновь и вновь, а угли из всех этих олимпийских костров будут заложены в основание главного олимпийского огня, который вспыхнет сегодня на арене BC Place. Честь зажечь огонь Паралимпиады предоставлена вождям индейского племени миским. В нынешних Паралимпийских Играх в Ванкувере и Уистлере примут участие 1300 паралимпийцев из 44 стран. Они будут бороться за медали в пяти видах спорта - горнолыжном спорте, лыжном кроссе, биатлоне, керлинге и хоккее на салазках. От Украины в Канаду едут 47 человек. Из них 26 спортсменов. Остальные – тренеры, врачи, массажисты, работники штаба. Средний возраст команды 27,5 лет. В состав команды входят 14 спортсменов-инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата и пятеро – с поражениями зрения. Среди участников – восемь женщин и одиннадцать мужчин.