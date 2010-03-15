Фехтование. Харлан выиграла золото Гран-при

На прошедшем в эти выходные Гран При в итальянском городе Ламеция Терме Ольга Харлан завоевала золото в личных соревнованиях. Для Оли это вторая золотая награда на Гран При за сезон. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. К победе Оля шла уверенно – до полуфинала не выпустив ни одну из своих соперниц «из десятки». Самым тяжелом поединком из 6, проведенных в этот день Олей, оказался бой в полуфинале с итальянской спортсменкой Илларией Бьянко, закончившийся с перевесом в один удар в пользу Харлан – 15:14. Финальный поединок Харлан с китаянкой Чжу Мин закончился со счетом 15:11. Успех личных состязаний омрачило невысокое для наших саблисток пятое командное место. В четвертьфинале сборная в составе Ольги Харлан, Елены Хомровой, Галины Пундик и Ольги Жовнир уступили команде полек со счетом 35:45. Интересно, что на этом турнире из лидеров мирового рейтинга на пьедестал взошли только россиянки. Француженки и китаянки и, которые занимают соответственно третью и четвертую позицию в мировом рейтинге так же проиграли в четвертьфинале. Француженки уступили итальянкам 33:45, а китайские спортсменки проиграли сборной США. Однако и Штаты, которые находятся на пятой позиции мирового рейтинга, не смогли завоевать медаль – в поединке за третье место они уступили итальянкам. После завершения данного турнира сборная Украины по женской сабле уступила место лидеров мирового рейтинга россиянкам и на данный момент находится на второй позиции. Технические результаты: Сабля женская (личные): 1. Ольга Харлан (Украина) 2. Мин Чжу (Китай) 3. Иллария Бьянко (Италия) 3. Джойя Мардзокка (Италия) 22. Галина Пундик (Украина) 31. Нина Козлова (Украина) 40. Ольга Жовнир (Украина) 62. Елена Хомровая (Украина) 84. Елена Воронина (Украина) Сабля женская (командные): 1.Россия 2.Польша 3.Италия 4.США 5.Украина