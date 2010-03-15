Голландский футбольный тренер Гуус Хиддинк окончательно отказался тренировать сборную Кот-д'Ивуара во время подготовки и участия команды в чемпионате мира 2010 года. По словам Хиддинка, эта работа помешала бы ему выполнить контрактные обязательства в России и в Турции, сообщает Associated Press. Хиддинк написал об отказе возглавить сборную Кот-д'Ивуара в своей колонке в голландской газете De Telegraaf. До 15 июля у тренера действует контракт с Российским футбольным союзом (РФС), а с 1 августа он приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной Турции. Хиддинк рассказал, что если бы он согласился возглавить ивуарийскую команду, то пропустил бы товарищеские матчи сборной Турции против Ирландии, Чехии и США. Наставник подчеркнул, что он хотел бы увидеть эти игры. Как отмечает AFP, Хиддинк подтвердил, что президент Ассоциации футбола Кот-д'Ивуара Жак Анума сделал ему «отличное предложение». Кроме того, по словам тренерам, его кандидатуру лоббировал лидер ивуарийской сборной Дидье Дрогба, который во второй половине сезона-2008/09 играл под руководством Хиддинка в «Челси». Информация о том, что Хиддинк может возглавить сборную Кот-д'Ивуара на время подготовки и участия в чемпионате мира, появилась в начале марта. По ходу переговоров российские и зарубежные СМИ публиковали противоречивые сведения. В частности, на прошлой неделе сообщалось, что Хиддинк согласился тренировать ивуарийцев, и ему оставалось только договориться об условиях расторжения контракта с РФС. Еще одним кандидатом на пост нового главного тренера сборной Кот-д'Ивуара является известный французский специалист Филипп Труссье. Lenta.ru