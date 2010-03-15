Исинбаева решила прервать карьеру

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева решила сделать перерыв в карьере после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре, где она осталась без медалей. По окончании соревнований спортсменка заявила, что ей пришла в голову мысль уйти из спорта на длительный период времени, например, на год, пишет издание Спорт-Экспресс. По словам Исинбаевой, она очень устала морально и ей неприятно оправдываться за свое поражение. Легкоатлетка добавила, что окончательно решение о перерыве в карьере может быть сделано только после обсуждения этого вопроса с тренером Виталием Петровым. Исинбаева пообещала, что даже если она на время уйдет из спорта, то все равно обязательно выступит на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и на летнем чемпионате мира 2013 года в Москве. Спортсменка подчеркнула, что ей обязательно надо что-то изменить в своей подготовке и отношению к спорту. На зимнем чемпионате мира 2010 года, который прошел 12-14 марта в катарской Дохе, Исинбаева взяла высоту 4,60 метра, но затем не смогла прыгнуть на 4,75 метра и заняла четвертое место. Чемпионкой мира стала бразильянка Фабиана Мюрер, второе место заняла россиянка Светлана Феофанова, третье - полька Анна Роговска. Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой и многократной рекордсменкой мира. Неудача на чемпионате мира в Дохе стала для нее второй подряд на турнирах такого уровня. В 2009 году на летнем первенстве планеты в Берлине она также осталась без медалей. Lenta.ru