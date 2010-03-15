Бэкхем серьезно травмирован

Дэвид Бэкхем получил серьезную травму в матче «Милана» против «Кьево», сообщает агентство Reuters. По имеющейся информации, футболист порвал ахиллово сухожилие. Столь серьезная травма ставит под вопрос его участие в чемпионате мира в составе английской сборной. За несколько минут до финального свистка Бэкхем находился с мячом в свободной зоне в центре поля. Неожиданно он остановился и попросил помощи медперсонала. Полузащитника унесли с поля на носилках, после чего он уже не вернулся в игру. К этому моменту «Милан» использовал все свои замены, однако команде удалось сохранить минимальное преимущество над «Кьево» до конца встречи. В штабе наставника «Милана» Леонардо сообщили, что в самое ближайшее время Бэкхема отправят на операцию в Финляндию. Сезон игры за «Милан» для Бэкхема завершен, поскольку травма не позволит ему появиться на поле еще как минимум три месяца. В случае, если футболист сумеет восстановиться только к середине июня, ему не удастся принять участие в чемпионате мира в ЮАР. В 2002 году из-за перелома плюсны Бэкхем также был вынужден пропустить большую часть игр английской сборной в рамках чемпионате мира в Южной Корее и Японии. Lenta.ru