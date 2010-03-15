Феттель: Мы должны были выигрывать

Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель заявил, что разочарован своим четвертым местом на Гран-при Бахрейна. «Очень жаль, что так все закончилось, но что делать? В целом мне все понравилось, кроме исхода Гран-при. Мы были быстрейшими в любых условиях с самого утра субботы. Думаю, гонка шла под моим контролем, у нас была хорошая стратегия, я следил за состоянием покрышек. Но за 15-20 кругов до финиша мотор начал терять мощность. Не знаю, в чем причина, команда утверждает, что это механическая поломка. К счастью я смог продолжить гонку, но сегодня мы должны были выигрывать», – цитирует Феттеля Би-би-си.