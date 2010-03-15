Шумахер: Я вполне доволен шестым местом

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер остался доволен своим выступлением и работой команды на Гран-при Бахрейна. «После трехлетнего перерыва я рад сказать, что по-настоящему наслаждался гонкой, особенно в начале, ведь я хорошо стартовал. Я вполне доволен шестым местом, это даст мне и команде хорошую базу для прогресса. Уверен, мы сможем улучшить болид. Мы отлично сработались и прекрасно провели первую гонку, хочу поблагодарить команду за поддержку в этой гонке. Все понимают, что нам еще предстоит серьезно потрудиться, но мы сможем сделать все, что хотим. Весь сезон еще впереди», – цитирует Шумахера пресс-релиз команды.