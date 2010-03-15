У Николая Давыденко сломано запястье

Ведущий теннисист сборной России Николай Давыденко прервал выступление на турнире Indian Wells серии ATP Masters 1000 из-за обнаруженного у него перелома запястья. Об этом сообщает AFP. То, что травма левого запястья, диагностированная еще в феврале, оказалась переломом, выяснилось утром 14 марта после обследования теннисиста на аппарате магнитно-резонансной томографии. По словам пресс-секретаря ATP, Давыденко в течение месяца будет носить лонгету. Ранее на турнире россиянин провел одну победную встречу с латвийским спортсменом Эрнестсом Гульбисом (Ernests Gulbis). Николай Давыденко повредил запястье в полуфинале турнира ATP в Роттердаме. 3 марта тренер российской сборной по теннису Шамиль Тарпищев заявил, что спортсмен из-за травмы не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса против Индии. Lenta.ru