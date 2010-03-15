На болельщика завели дело за избиение вратаря «Салавата»

Следственный отдел Ленинского РУВД Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («хулиганство») в отношении болельщика, ударившего клюшкой запасного вратаря хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерия Горелых. Инцидент произошел 14 марта во время встречи первого круга плей-офф между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». На 17 минуте матча один из местных болельщиков перегнулся через ограждение и несколько раз ударил вратаря Виталия Колесника рукой. После этого он схватил клюшку и нанес спортсмену три рубящих удара по голове. Из-за этого инцидента игра была остановлена. Болельщик «Автомобилиста» был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В официальном заявлении, опубликованном на сайте «Салавата Юлаева», отмечается, что в результате инцидента Виталий Колесник получил рваную рану. По словам Валерия Горелых, вратарю наложили швы на голову. «Салават Юлаев» выступил с официальным протестом в связи с произошедшим. Представители уфимского клуба требуют от КХЛ провести тщательное расследование и наказать виновных. Кроме того, «Салават» попросил провести следующий матч серии плей-офф в Екатеринбурге без зрителей. Очередная встреча между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 15 марта. Матч, в ходе которого было совершено нападение на вратаря уфимской команды, завершился со счетом 4:3 в пользу екатеринбуржцев. Общий счет в серии после трех встреч - 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Lenta.ru