Футбол. Чемпионат Украины. 20-й тур. Результаты

15 марта 2010, 10:31

Результаты матчей чемпионата Украины по футболу (Премьер-лига) «Черноморец» - «Кривбасс» - 3:1 «Черноморец»: Паст, Федорив, Бидненко (Бондаренко, 65), Шандрук, Де Матос, Балашов (Левига, 85), Колесниченко (Диденко, 40), Ващук (к), Ребенок, Сауседо, Гришко. «Кривбасс»: Каниболоцкий, Морозюк, Сердюк, Максимов, Аголли, Кицута (Бартулович, 32, Штурко, 74), Кобахидзе, Лисицкий, Лепа (Бюлюкбаши, 48), Даниловский (к), Варанков. Голы: Ващук (49), Балашов (71), Сауседо (90+3) - Варанков (41). «Металлург» З- «Металлург» Д - 3:2 «Металлург» (Запорожье): Коваль, Кривцов, Тейку, Невмывака, Полевой, Тигорев, Степаненко, Опанасенко (Писоцкий, 69), Аржанов, Цыгырлаш, Алозие. «Металлург» (Донецк): Дишленкович, Марио Сержио, Чечер, Воловик, Боавентура, Прийма (Годин, 61), Янков, Димитров, Кингсли (Лазич, 60), Мхитарян (Соарес, 78), Мгуни. Голы: Тейку (39), Писоцкий (74), Невмывака (89) - Мгуни (70), Димитров (88). «Динамо» – «Ворскла» – 1:0 «Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Алмейда, Вукоевич, Еременко (Зозуля, 92), Маграо, Нинкович, Шевченко, Ярмоленко (Эль Каддури, 38), Милевский (Михалик, 83). «Ворскла»: Долганский, Даллку, Матвеев, Цурри, Чеснаков, Маркоски, Кулаков, Оника (Чичиков, 78), Медведев, Есин (Тимченко, 85), Янузи. Гол: Шевченко (55). «Карпаты» – «Арсенал» – 3:3 «Карпаты»: Тлумак, Ощипко, Тубич, Федецкий, Милошевич, Годвин (Ткачук, 81), Кожанов, Худобяк, Голодюк, Кополовец (Гурули, 29), Батиста (Зенев, 62). «Арсенал»: Рева, Шершун, Шоавэ, Ещенко, Хомин (Евсеев, 61), Захаревич, Богданов, Данилов, Шахов, Мазилу (Закарлюка, 93), Шацких (Коркишко, 85). Голы: Батиста (41), Федецкий (60), Ткачук (91) – Шахов (20), Шоавэ (68), Шацких (72) «Закарпатье» - «Заря» - 2:1 «Закарпатье»: Бабенко, Малыгин (Хауши,89), Тришович (Иванов,70), Болохан, Комарницкий, Микуляк, Леандро, Райчевич, Гомес (Браила,92), Алексеев, Давыдов «Заря»: Шуст, Полянский, Семененко, Виценец, Езерский, Чайковский, Белый (Милько,81), Ковалев, Силюк (Картушов,72), Шевчук, Лазарович Голы: Микуляк (78), Гомес (84, с пенальти) - Шевчук (77, с пенальти) «Таврия» - «Ильичевец» - 3:3 «Таврия»: Дмитрий Стойко, Слободан Маркович, Антон Монахов, Саша Джуричич, Андрей Корнев, Илья Галюза (Евгений Луценко, 81), Желько Любенович, Денис Голайдо, Максим Фещук (Руслан Платон, 88), Александр Ковпак,Васил Гигиадзе (Лаки Идахор, 64) «Ильичевец»: Всеволод Романенко, Станислав Микицей, Мантас Самусиовас, Игорь Чучман, Гедиминас Пауляускас, Вадим Мельник, Адриан Пуканыч (Александр Яценко, 93), Константин Ярошенко (Георгий Габедава, 82), Иван Кривошеенко, Александр Касьян (Игорь Тищенко, 63), Николай Кашевский. Голы: Максим Фещук, 36, Илья Галюза, 78, Лаки Идахор, 79 - Александр Касьян, 9, Константин Ярошенко, 12, с пенальти, Георгий Габедава, 89 «Шахтер» – «Металлист» – 2:1 «Шахтер»: Пятов, Ищенко, Ракицкий, Левандовски, Срна, Кобин (Гай, 27), Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо (Дуглас Коста, 46), Виллиан (Фомин, 74), Гладкий. «Металлист»: Горяинов, Селин, Папа Гуйе, Бордиян, Путивцев, Валяев, Эдмар, Олейник (Лысенко, 84), Шелаев, Джексон Коэльо, Антонов (Фининьо, 66). Голы: Левандовски (31), Дуглас Коста (80) – Антонов (14). «Днепр» - «Оболонь» - 2:0 «Днепр»: Лаштувка, Русол, Денисов, Холек, Пашаев, Ротань (Кравченко,59), Коноплянка, Чеберячко, Калиниченко, Назаренко, Самодин «Оболонь»: Товт, Яворский, Клименко (Фартушняк,75), Конюшенко, Куценко (Онисько,62), Васильев, Лозинский, Котенко, Валеев, Сибиряков, Иващенко (Мирошниченко,67) Голы: Самодин (57), Калиниченко (66)

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