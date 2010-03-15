Чайковская: Надо быть слепыми, чтобы так скромно оценить выступление Плющенко

Заслуженный тренер России Елена Чайковская подвела итоги выступления российской команды на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. О Домниной и Шабалине: «Год назад, комментируя итоги чемпионата Европы, я сказала, что с такой техникой и с такими танцами мы не можем претендовать на мировое лидерство. У пар-победителей в программах должная быть изюминка, какая-то новая струя. Об протестах Плющенко: «Надо было быть слепыми, чтобы так скромно оценить выступление Плющенко в короткой программе при фантастическом прокате. При объективном судействе он должен был бы баллов на 10-15 оторваться от соперников, а оторвался всего на 0,55! Так же не считаю, что он проиграл произвольную программу. Абсолютно не считаю! Но руководители Федерации фигурного катания на коньках России промолчали, потому что впереди были танцы, где ставка делалась на пару и портить отношения с судьями было не с руки», – приводит слова Чайковской «Весь спорт».