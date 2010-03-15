В «Макларене» уверены, что догонят «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш полагает, что его конюшня не очень сильно уступает «Феррари» и «Ред Булл». Хотя англичанин и признал, что британская команда подготовила к началу чемпионата недостаточно быстрый болид MP4-25, потенциал, который на Гран-при Бахрейна продемонстрировал Льюис Хэмилтон, обнадеживает. «Думаю, по сравнению с субботой, в воскресенье я чувствовал себя лучше. Мы рады, что неплохо стартовали, но, к сожалению, на первом круге уступили одно место Нико Росбергу. Ясно, что мы были быстрее Нико, но не могли его опередить. Это расстраивает. Очевидно, что Льюис Хэмилтон терял за ним время. Оба пит-стопа прошли отлично. За счет них мы сумели опередить некоторых соперников. После посещения боксов Льюис шел в хорошем гоночном темпе. После сокрушительной разнице в результатах в субботу, приятно было, что в конце гонки наш темп стал ближе к лидерам. Я не знаю, когда у Себастьяна Феттеля начались проблемы, но мы не так уж далеко от «Ред Булл». Дженсон Баттон был быстрее «Мерседеса», но не смог его опередить, так же как раньше и Льюис. На чистой трассе Хэмилтон смог продемонстрировать скорость, а вот Дженсон так и не выбрался на оперативный простор. Мы неплохо начали этот сезон, но мы хотим добиться большего. Посмотрим, что будет в Австралии. Надеюсь, там появится несколько новинок. Уверен, что и остальные доработают машину, так что нам нужно добиться большего прогресса, чем соперники. Ну и, конечно, в этом году мы выглядим лучше, чем в начале прошлого сезона», – цитирует Уитмарша Autosport. Sports.ru