Бокс. Поветкин начнет договариваться с Кличко в апреле

Генеральный менеджер компании Зауэрланд эвент, которая ведет дела российского супертяжеловеса Александра Поветкина, Калле Зауэрланд планирует вскоре начать переговоры с представителями братьев Кличко. По словам Зауэрланда, он рассчитывает начать работу над организацией боя в апреле, через пару недель после боя Владимира Кличко с Эдди Чамберсом, который состоится 20 марта, передает Sports.ru . Поветкин является обязательным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Владимир Кличко.