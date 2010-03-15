Чемберс: Моя миссия - победить Кличко

20 марта в Дюссельдорфе, Германия 27-летнему американскому боксеру Эдди Чемберсу предстоит провести поединок против чемпиона IBF и WBO в супертяжелом весе 33-летнего украинца Владимира Кличко и, по словам Чемберса, он собирается привезти титулы в США. «Моя миссия — победить Кличко и вернуть титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в США. Я иду к серьезной цели, однако собираюсь получить этот опыт и удачно завершить поездку. Не буду делать прогнозов, просто скажу, что собираюсь победить». allboxing.ru