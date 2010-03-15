Тринадцатикратный чемпион мира по конькобежному спорту завершил карьеру

Тринадцатикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Джереми Уотерспун завершил карьеру. Последним его стартом стал этап Кубка мира в Эруфурте (Германия), где он занял 11-е место. Уотерспун планировал завершить карьеру на финале Кубка мира в Херенвене (Голландия), однако из-за операции не смог выйти на старт. Уотерспун собирается стать тренером в конькобежной академии в Германии, сообщает AP. 33-летний канадский конькобежец является действующим обладателем рекорда на дистанции 500 м. 67 раз он одерживал победы на этапах Кубка мира, однако не смог завоевать золото Олимпийских игр. Единственной наградой на Олимпиадах стало серебро в 1998 году. Sports.ru