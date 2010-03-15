Хорнер предлагает ввести два обязательных пит-стопа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что в гонках «Формулы-1» нужно ввести два обязательных пит-стопа. По мнению англичанина, это повысит количество обгонов. «Проблема нынешнего гоночного формата в том, что существует риск проведения всего одного пит-стопа по ходу заезда. Думаю, нужно рассмотреть вариант с обязательными двумя остановками в боксах. Но прошел только один Гран-при. Возможно, следует оценить ситуацию после трех или четырех гонок. Раньше все считали, что я выступаю за два пит-стопа из-за высокого износа покрышек на «Ред Булл», но в Бахрейне все убедились, что у нашей команды нет проблем с шинами», – цитирует Хорнера Autosport. Sports.ru