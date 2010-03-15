Шарапова: Некоторые после таких травм вообще не возвращаются

Россиянка Мария Шарапова, уступившая в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе китаянке Цзе Чжэн со счетом 3:6, 6:2, 3:6, рассказала, что испытывала проблемы с правым локтем. «Мне казалось, что я весь матч не могла его выпрямить. Локоть немного хрустнул. Я не знаю, что это – из-за мячей или из-за воздуха, напряжение в руке сильнее, чем обычно. Но доктор сказал, что больше игроков жалуются на проблемы с руками, чем обычно, так что я не знаю. Когда я вернусь на прежний уровень – это загадка. Нам остается только тренироваться и работать на пределе возможностей. Будущий успех – это комбинация физической и психологической силы, которые я набираю небольшими шажками. Я думаю, что справляюсь со своими проблемами лучше, чем большинство теннисистов, перенесших операцию на плече. Некоторые ведь вообще не возвращаются. Что, я где-то 13 ракетка мира? Это намного лучше, чем некоторые девчонки, котором я проигрывала в прошлом году», – приводит слова теннисистки Tennis.com.