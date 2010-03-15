Канадцы не хотят показывать Паралимпиаду

В пятницу руководство канадской национальной телесети приняло решение не транслировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Канаде. Никаких официальных объяснений со стороны руководства CTV не последовало, хотя даже неспециалистам понятно, что CTV не желает показывать убыточные передачи в прайм-тайм. Вместо прямого эфира зрители довольствовались урезанной версией, которую показали в субботу утром. Также телеканал не планирует освещать Игры в полном объёме. Как сообщил вице-президент CTV Том Аберстрох, компания выполнила свои обязательства по телетрансляциям ещё во время Олимпиады, а показы Паралимпиады являются личным делом CTV, сообщает Vancouver Sun.