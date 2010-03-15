Футболист ЦСКА пропустит матч с «Севильей» из-за бытовой травмы

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» из-за бытовой травмы, сообщает официальный сайт УЕФА. Как уточняет «Спорт-Экспресс», Набабкин поскользнулся «на обледеневшем асфальте» около своего дома и подвернул голеностоп. Футболист не полетел с командой в Севилью, где пройдет ответный матч. Травма защитника, полученная им 13 марта, не является серьезной, но в матче с «Севильей» его участие было исключено. Когда 23-летний игрок сможет вернуться в строй, не уточняется. Набабкин перешел в ЦСКА в межсезонье-2009/10 из ФК «Москва». В официальных матчах за армейцев он еще не играл. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - ЦСКА состоится 16 марта. Первая игра в Москве завершилась вничью 1:1. ЦСКА прилетел в Севилью 14 марта и уже провел первую предматчевую тренировку. Lenta.ru