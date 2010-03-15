Лауда уверен, что в ближайшее время Шумахер начнет выигрывать гонки

Бывший гонщик «Формулы-1» Ники Лауда заявил, что уверен в скором возвращении Михаэля Шумахера на лидирующие позиции в чемпионате. «Болид будет становиться быстрее с каждой гонкой. Поэтому скоро Михаэль начнет выигрывать. Думаю, самое позднее – в Барселоне, где машина наберет достаточный ход для того, чтобы Михаэль полностью использовал ее потенциал», – цитирует Лауду Bild. С австрийцем согласился и брат семикратного чемпиона Ральф Шумахер. «Для того, чтобы команда начала прогрессировать, им потребуются умения Михаэля. Уверен, в Мельбурне он будет сильнее», – заявил немец. Sports.ru