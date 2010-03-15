На проведение Олимпиады-2018 претендуют три города

В понедельник завершился прием предварительных заявок на проведение Олимпийских зимних игр 2018 года. В международный олимпийский комитет (МОК) поступило три заявки. За право провести Олимпиаду будут бороться Аннеси (Франия), Мюнхен (Мюнхен) и Пьонгчанг (Южная Корея). Рабочая группа МОК рассмотрит заявки и подготовит материалы для исполкома МОК, который пройдет в июне. Тогда же города, представившие заявки, будут объявлены официальными кандидатами на проведение игр. Окончательное решение о том, какой город примет ОИ в 2018 году, будет принято на 6 июля 2011 года на сессии МОК в южноафриканском Дурбане.