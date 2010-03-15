Братья Кличко сделали очередное «открытие»

Братья Кличко открыли новый спортивный зал для занятий боксом в городе Коломыя Ивано-Франковской области на базе физкультурно-спортивного комплекса Локомотив. В рамках Всеукраинской программы Спортивную Украину строим вместе спортзал был реконструирован и оснащен современным спортивным оборудованием, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Фонда братьев Кличко. Физкультурно-спортивный комплекс Локомотив - мощная спортивная база для перспективной молодежи, которая имеет богатую историю подготовки украинских боксеров. Спортсмены ФСК Локомотив неоднократно входили в состав национальных сборных команд и достойно представляли Украину на Чемпионатах Европы, мира, Олимпийских Играх и других соревнованиях, которые были включены в календарные планы ЕАВА (Европейской любительской боксерской ассоциации), сейчас ЕUBC и АIВА (Международной любительской боксерской ассоциации). «Наша задача - сделать спорт доступным каждому независимо от места проживания, состояния и возраста. Наша цель - положительно повлиять на здоровье наших граждан. Понимая проблематику кризисного положения страны и неспособности украинских граждан посещать дорогие фитнес-клубы, мы не только пропагандируем здоровый и спортивный образ жизни, но и доказываем, что благодаря совместным усилиям можно делать нашу жизнь лучше», - сказал Виталий Кличко. В 2008 и 2009 годах при поддержке Фонда братьев Кличко спортивные залы были также открыты в Переяслав-Хмельницком, Мариуполе и Хмельницком.