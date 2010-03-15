Исинбаева: Вообще, хватит уже позориться

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, не сумевшая защитить свой титул на зимнем чемпионате мира, рассказала, что ей надоело позориться и поэтому, возможно, она возьмет годичный тайм-аут. «Вроде начальную высоту 4 м 60 см взяла легко. Чувствую себя шикарно. А потом посидела чуток, и, видать, все нарушилось. Мы с тренером планировали пропустить 4 м 70 см, потом прыгать 4 м 75 см и 4 м 85 см. Первопричиной всего со мной происходящего я считаю моральную усталость. Выхожу с одним настроем, а происходит все иначе. Хотя бег, техника – все на высочайшем уровне. В Берлине я была пустая, сейчас, наоборот, и настрой хороший, и желание выиграть бешеное. Почему этого не происходит? Видите, даже сильно не расстроилась и плакать не хочется. Значит, надо отдохнуть, отрешиться от спорта и пропустить весь нынешний сезон. Только что мне эта мысль в голову пришла, сейчас пойду поделюсь ею с Виталием Петровым. Если дальше так будет продолжаться, я рискую растерять все, что имею. Да и вообще, хватит уже позориться. Мне все чаще становится тревожно, появляется неуверенность. Отчего? Сама не понимаю. Наверное, все-таки оттого, что я постоянно испытываю колоссальное психологическое давление. От меня все везде и всегда ждут побед и рекордов – тренер, менеджеры, спонсоры, болельщики. И сама от себя я тоже многого жду. Конечно, мне хочется всех радовать, чтобы те, кто со мной работает, не жалели об этом», – рассказала Исинбаева в интервью Коммерсанту.