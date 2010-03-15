Мелигени выиграл ветеранский турнир в Рио

Бразилец Фернандо Мелигени сенсационно стал победителем ветеранского теннисного турнира категории Champions Series в Рио-де-Жанейро. В воскресенье в финальном матче Мелигени обыграл австралийца Марка Филиппуссиса – 6:2, 4:6, 10:8. Это позволило ему заработать 60 000 долларов призовых и 800 рейтинговых очков. «Я получил огромное удовольствие, играя здесь с такими сильными соперниками и в итоге победив. Я и представить себе не мог, что сегодня подниму главный трофей у себя над головой. Перед началом турнира я чувствовал себя несколько неуютно среди других участников – великих чемпионов. Среди них я был единственным, кто никогда не входил в первую десятку. Но я выиграл турнир и теперь наслаждаюсь моментом», – сказал Мелигени. Помимо Мелигени и Филиппусиса, в турнире принимали участие Уэйн Феррейра (ЮАР), Марат Сафин (Россия), Седрик Пьолин (Франция), американец Джим Курье, шведы Матс Виландер и Микаэль Пернфорс. Сафин в своем дебютном матче на турнирах этой серии проиграл Феррейре – 6:7 (4:7), 4:6. Следующий турнир «Серии чемпионов» пройдет в Бостоне с 29 апреля по 2 мая, сообщает РИА Новости.