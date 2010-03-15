Братья Кличко откроют свой телеканал

Всемирно известные чемпионы мира по боксу украинцы братья Кличко планируют в скором времени открыть собственный телеканал. Первую попытку выйти в прямой эфир вещания спортсмены предпримут уже 20 марта, когда будут осуществлять трансляцию поединка Владимира против Эдди Чемберса на собственном сайте. На сегодняшний день известно, что на сайте появится специальный блок телетрансляций, где каждый желающий сможет посмотреть в прямом эфире бои выдающихся спортсменов мира и, конечно же, братьев Кличко. Например, уже 29 мая старший из братьев будет проводить поединок против поляка Альберта Сосновского. Однако, конечно, трансляции будут не бесплатными для зрителя. Черпая опыт заграничных интернет-трансляторов, Кличко организовали на сайте систему Pay-per-View («заплати и смотри»). Теперь, чтобы посмотреть поединок своего кумира, зритель должен заплатить не менее 14,95 долларов, пишет «Утро.ua». Однако останавливаться на достигнутом Кличко не намерены. Вероятно, в скором времени публике станет доступен спутниковый телеканал, круглосуточно транслирующий боксерские поединки. Работать он будет также по системе предоплаты. - Меня всегда манит что-то новое. Нужно стремиться к самосовершенствованию, - рассказывает Владимир Кличко. - Если есть такая возможность, то почему бы ее и не использовать? Для меня начало чего-то нового всегда очень увлекательно.