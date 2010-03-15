«Нью-Йорк Таймс»: Российская спортивная система рушится

Россия опасается опростоволоситься на Олимпиаде в Сочи - что, если российские спортсмены выступят не лучше, чем в Ванкувере? После неудачи в Ванкувере российское руководство поставило престиж своей страны в зависимость от успеха Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе от места в медальном зачете, приводит InoPressa рассуждения журналистов The New York Times. Но Ванкувер показал, что даже крупные денежные вливания в спорт не предотвратили упадка, спровоцированного распадом СССР. В Советском Союзе было четыре десятка саночных трасс, а теперь российским саночникам практически негде тренироваться, пояснил Валерий Силаков, президент российской Федерации санного спорта. Денег на тренировки за границей до последнего времени тоже не хватало, добавил он. «Проблемы разной степени остроты наблюдаются во всех олимпийских видах спорта, даже в хоккее и фигурном катании, где Россия традиционно достигала высот», - пишет газета. В СССР над лыжами и санями работали в специальных спортивных лабораториях. Между тем, как признался в интервью саночник Альберт Демченко, в последние годы ему приходилось ежегодно тратить тысячи долларов из собственного кармана на уход за санями. По словам Демченко, при подготовке к Сочи саночники будут изготавливать сани самостоятельно, так как хороших инженеров нет. «Если Россия хочет состязаться в медальном зачете, например, с США и Германией, ей следует не только модернизировать традиционные виды спорта, но и пробовать себя в новых, вроде сноубординга», - советует газета. Между тем, по словам министра спорта Виталия Мутко, в России имеются федеральные тренировочные центры лишь по 12 из 45 олимпийских зимних видов спорта. Сложности Олимпиады в Сочи не сводятся к проблеме медалей. «Возможно, это один из самых дорогостоящих олимпийских проектов в истории: почти все объекты в Сочи нужно построить с нуля, в условиях, когда ландшафт не прощает ошибок, люди склонны к коррупции, а по соседству, на Северном Кавказе, нестабильная обстановка», - пишет газета.